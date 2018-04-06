İZBAN arızası vatandaşı mağdur etti

İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) trenlerine enerji sağlayan kataner telinin kopması nedeniyle seferler durdu. Aliağa-Selçuk arasında yolcu taşımacılığı yapan İZBAN hattına enerji sağlayan kataner tellerinden birinin kopması nedeniyle hatta tüm seferler dururken, binlerce vatandaş işine geç kaldı. Saat 08.20'de İZBAN'a binen vatandaşlar, yaklaşık 20 dakika tren içinde bekletildi. Arızanın katener sistemden kaynaklandığı açıklandı ve yolcular vagonlardan indirildi. İstasyonlarda yoğun kalabalık yaşandı. İZBAN'daki arıza nedeniyle vatandaşları otobüslere yöneldi. Duraklarda aniden yüzlerce kişi toplandı. Bu kez de otobüslerde yer kalmayınca, yolcular binemedi. Şemikler-Menemen tarafında, saat 08.50 itibariyle trenler hareket etti. Ancak bazı trenler hareket edemeyince ulaşım aksadı. İş saatinde meydana gelen arızaya vatandaşlar tepki gösterdi.

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