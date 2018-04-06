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'da operasyonu

'da, piyasaya sürmeye çalışırken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

AA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 17:52
Kütahya'da sahte para operasyonu

İzmir'den gelen bazı kişilerin piyasaya sürdüğü ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 35 DV 498 plakalı otomobili takibe aldı.

Otomobili Fatih Mahallesi'nde bulan ekipler, zanlılar Okan Ç. (24) ve Mustafa Ç'yi (23) yakınlardaki pazar yerinde sahte parayla alışveriş yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Zanlıların üst aramasında 100 liralık 11 sahte banknot ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kütahya'da sahte para operasyonu
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