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Minik Horoz’a anlamlı ziyaret

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Minik Horoz’a anlamlı ziyaret

SPOR Toto 1. Lig'de aylar sonra düşme hattından kurtulan Denizlispor'da Asbaşkan Taner Atilla ve Sportif Direktör Bülent Ertuğrul örnek gösterilecek bir davranışa imza attı. Atilla ve Ertuğrul, anaokulunda eğitim gören ve olduğu için arkadaşları tarafından eleştirilen Beren Sücüllü'nün evine giderek, minik taraftarı ziyaret etti. Beren'e forma ve çeşitli ürünler hediye eden Atilla ve Ertuğrul, tüm camianın takdirini kazandı. Atilla, "Küçük kardeşimizin Denizlisporlu olduğu için evine üzgün dönmesi bizleri çok etkiledi. Ona güzel bir sürpriz yapmak istedik" dedi.

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Minik Horoz’a anlamlı ziyaret
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