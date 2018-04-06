Ölüme kafa tutarak hastalıkları yendi

İzmir'de titreme ve halsizlik şikayetiyle gittiği bir sağlık kurumunda "soğuk algınlığı" teşhisi alan 48 yaşındaki Gürol Bakır, iğne vurulup ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç tedavisine rağmen iyileşmeyen ve solunum sıkıntısı çekmeye başlayan hasta, 2 gün sonra Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nin acil bölümüne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde domuz gribi olarak bilinen H1N1, lejyoner hastalığı olarak bilinen zatürre tipi ile çoklu organ yetmezliği tespit edilen Bakır, her biri ayrı ayrı ölümcül seyredebilen hastalıklar nedeniyle komaya girdi. Ailesinin her şeye hazırlıklı olmasını isteyen doktorlarının yoğun bakımdaki çabası ve yaşama azmi sayesinde Bakır, 17. günün sabahı yeni hayatına uyandı.

ÖLDÜREMEDİLER

?Hastanenin Yoğun Bakım Kliniği Sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cenk Kıraklı, "Hastamız uzun süre kendine gelemedi, ancak beyin fonksiyonları düzeldiğinde normale döndü. Hastamız sağlıklı bir hayat yaşamaya devam edecek" dedi. Alkol ve sigarayı hayatından çıkardığını belirten Bakır, "Ölümcül mikroplar saldırdı, yataklara düşürdü ama öldüremedi" diye konuştu.