Sanatla terapi hayata bağladı

İzmir'de resim öğretmeni ve sanat terapisi uzmanı Burcu Bostancıoğlu atölyesinde psikolojik problemlerinden ve madde bağımlılığından kurtulmak isteyenlere resim yaptırıyor. Sanatın iyileştirici gücüne inananlar resim ve boyalar ile aynı havayı teneffüs ederek birbirleriyle etkileşimde bulunuyor. Psikolojik bir rahatsızlığı gidermek, zor durumlarla baş etmek için başlatılan tedavi sürecinin sanatla sürdürüldüğünü ifade eden Burcu Bostancıoğlu, "Madde bağımlılığı nedeniyle denetimli serbestlik çatısı altında cezai sorumluluklarını yerine getiren 15-24 yaş aralığındaki 12 kişi sanat terapisinden yararlanıyor. Burada bağımlılık düzeyi yüksek olanlara yataklı tedaviden sonra destek veriliyor. Çok olumlu sonuçlar alıyoruz" dedi.

HERKESE AÇIK

Terapinin bir ekip işi olduğunu, testleri çözümleme yeteneğine sahip klinik psikolog, sosyolog ve sanat terapistinin birlikte çalıştığını anlatan Bostancıoğlu, "Yaklaşık 3.5 yıldır madde bağımlısı gençlere sanat terapisi uyguluyorum. Biz destek olmazsak, daha kötü yollara başvurabilirler. Kayıplar yaşayanları bedenen ve ruhen sanatla iyileştirebiliyoruz" diye konuştu. Öte yandan sanat terapisine çeşitli sıkıntılar yaşayan kadınlarda katılıyor. Çocuğunun beyin kanaması geçirmesi üzerine zor günler geçiren ve sanat terapisine katılan Sezer Avcı (61), "Evde ona bakarken benim de psikolojim bozuldu. Kendime de zaman ayırmam gerektiğini düşünerek buraya geldim. Çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum" dedi. Geçirdiği diz ameliyatının ardından travma yaşadığını belirten Necla Sezgin (58) ise, "İki yeğenimi de kaybetmenin acısını yaşadım. Diz ameliyatından sonra bastonla yaşıyordum. Buraya ağır bir depresyonla gelmiştim. Resim yapmak beni hayata bağladı" dedi.