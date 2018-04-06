Saruhanlı Belediyesinden Paşaköy’ün hayır yemeğine destek

Bu kapsamda Paşaköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Türkoğulları, Belediye Meclisi Üyesi Ramazan Murdan ve Paşaköy Mahallesi Hayır Yemeği Tertip Komitesi Üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'yı ziyaret ederek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Saruhanlı Belediyesi, Paşaköy'de hayır yemeğinin verileceği halı saha tesislerinin çevresindeki ağaçlık alana 3 bin metrekare parke taşı döşedi. Çok amaçlı olarak kullanılabilecek yarı açık tesis inşa etti. Ayrıca halı saha ve çevresinde de bakım onarım çalışmaları tamamlanıp Paşaköy halkının hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, yapılan yatırımların Paşaköy'e hayırlı olmasını dileyerek, "8 Nisan Pazar günü Paşaköy Mahallemizde hayır yemeği düzenlenecek. Bizlerde bu alanda düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı tamamladık. Hayır yemeğinin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. Ben bu vesile ile tüm hemşehrilerimi 8 Nisan Pazar günü Paşaköy Mahallemize davet ediyorum. Rabbim hayır ve dualarımızı kabul etsin."