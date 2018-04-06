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Sepil’den Orman’a tepkisi

’ın, “’yı istiyorum” sözlerine tepki gösteren Sepil: Maça 48 saat kala bu sözler yanlış

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Sepil’den Orman’a Demba Ba tepkisi

'de cumartesi günü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek 'nin başkanı , siyah-beyazlıların başkanı 'ın oyuncuları ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi. Fikret Orman'ın yaptığı, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu. Demba Ba'nın kontratı bitiyor ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" sözlerine cevap veren Sepil, "Fikret Orman'ın bu sözlerine inanmak istemedim. Ancak kaydı dinleyince üzüldüm. Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, 'yı ve Demba Ba'yı zor durumda bırakabilir. İki takımın maçından 48 saat önce karşı takımın santraforunu istemek yanlış. Futbolu gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk futbolu adına üzgünüm" dedi.

BETO 2 YIL DAHA
?Başkan Sepil, "Demba Ba'nın performansının düşeceğine dair en ufak bir şüphem yok" dedi. Öte yandan Sepil, i Beto'nun 2 yıl daha takımda kalacağını belirtti.

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Sepil’den Orman’a Demba Ba tepkisi
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