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Yenipazar'da Türk Sanat Müziği gecesi

Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıları sanatla ve müzikle buluşturmaya devam ediyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:00
Yenipazar'da Türk Sanat Müziği gecesi

Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki büyükşehir belediyesi kültür merkezleri kursiyerlerinden oluşan koro ve orkestra Yenipazarlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Dün akşam Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde vatandaşlar sanat müziğine doydu.

Salonu dolduran seyirciler eşliğinde "Kalamış", "Yine Bir Gülnihal", "Nasıl Geçti Habersiz" gibi herkesçe bilinen ve sevilen şarkıların seslendirildiği gece, seyircilerle birlikte hep bir ağızdan söylenen "İzmir Marşı"yla son buldu.

Keyifli bir gece geçiren Yenipzarlılar, kendilerini sanat müziğiyle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

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Yenipazar'da Türk Sanat Müziği gecesi
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