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Bayraklı’da 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Bayraklı’da 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı

'in Bayraklı İlçesi'nde meydana gelen olayda Sevgi Yolu'nda alkollü oldukları iddia edilen H.Ö. (31) ve S.G. (22) yolda yürüdükleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle G.Ç. (16) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. G.Ç. isimli genç yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak S.G.'yi bacağından yaraladı. G.Ç. hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada H.Ö. peşine takılarak kovalamaya başladı. H.Ö. yaklaşık 100 metre ileride G.Ç.'yi yakalayınca, G.Ç. bu kez aynı bıçağı H.Ö.'nün göğsüne sapladı. H.Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, G.Ç. Bayraklı Amirliği'ne giderek teslim oldu. H.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, S.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bayraklı’da 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı
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