Damla piyanoda gurur yaşattı

Geçtiğimiz şubat ayı içerisinde Gürcistan'da düzenlenen yarışmada kategorisinde ikinci olan ve ardından Almanya'daki 'Musical Fireworks in Baden- Württemberg' adlı piyano yarışmasına davet edilen Manisa'nın Salihli İlçesi'nde yaşayan Damla Ece Karataş, 11-14 yaş grubunun yer aldığı B kategorisinde birinci oldu. 6 farklı yaş kategorisinde toplam 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen yarışmada Karataş, 12 rakibini geride bıraktı. Gürcistan'da düzenlenen yarışmada elde ettiği başarı sayesinde Almanya'daki yarışmaya direk 2. kademeden başladığını kaydeden Karataş, "İkinci turda 12 rakibim vardı. 12 rakibimi de geçerek, bu başarıyı elde ettim ve birinci oldum. Benim katıldığım kategori B kategorisiydi. Bu kategorinin yaş sınırı ise 11-14'tü. Eğitim hayatıma güzel sanatlar lisesi ya da konservatuvarda devam etmek istiyorum" dedi.

ÖZGÜVEN KAZANDI

?Karataş'ın öğretmeni Gülmira Ustalar ise "İlk olarak Tiflis'te uluslararası piyano yarışmasına katıldık. Bu yarışmada elde ettiğimiz derece ile kendimize bir özgüven geldi. Daha sonra da Almanya'da katıldığımız yarışmada öğrencim birinci olma başarısını gösterdi. Ece, 1.5 ay içerisinde muhteşem bir iş çıkardı" dedi. Almanya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 6 farklı yaş kategorisinde yapılan yarışmaya, Türkiye, Almanya, Fransa, Rusya ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılım oldu.