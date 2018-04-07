Göster gücünü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Avrupa Kupaları'na katılmak isteyen Göztepe, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta bugün saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. İzmir temsilcisi haftaya 40 puanla 8. basamakta girerken, ev sahibi Beşiktaş ise 53 puanla sıralamanın 3. basamağında kendisine yer buldu. Zorlu karşılaşma öncesinde Göztepe'de eksik ve sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Kosanovic ve Gouffran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Kadu ve Atakan da kadroda yerlerini alamayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terkeden Traore'nin durumu ise maç saatinde netleşecek. Beşiktaş-Göztepe maçı öncesinde futbolseverlerin gözü sarı-kırmızılıların forveti Demba Ba'da olacak. Devre arasında geldiği Göztepe'de 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli santrfor, ilk kez eski takımına rakip olacak. Göztepe, İstanbul'daki mücadelede yalnız kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan biletleri yalnızca 8 dakikada tüketen Göztepeli futbolseverler, takımlarına itici güç olmaya çalışacak.

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