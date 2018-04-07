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Atatürk’te derbi heyecanı

2. Lig’de zirve hesabı Altay ile kümede kalmak için çabalayan KSK, yarın derbide karşılaşacak

Giriş Tarihi: 7.4.2018
İzmir Atatürk’te derbi heyecanı

Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan temsilcileri Altay ve Karşıyaka, bu sezon 2. Lig 'ta bulunuyor. İki ekip arasında ligin 30. haftasında yarın Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Bu müsabaka öncesinde topladığı 54 puanla lider Gümüşhanespor'un 2 puan gerisinde yer alan Altay, normal sezonu en üst sırada tamamlayıp doğrudan adını 1. Lig'e yazdırma peşinde. Bu sene ekonomik sıkıntılar yaşayan Karşıyaka ise hafta sonu alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Ligde 6 ceza puanı bulunan Karşıyaka, 30. haftaya 18 puanla 17. sırada girdi. Yeşil-kırmızılı ekibin, Altay karşısında kaybetmesi ve 15. durumdaki Fethiyespor'un kazanması halinde bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

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İzmir Atatürk’te derbi heyecanı
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