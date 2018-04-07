İzmir Atatürk’te derbi heyecanı

Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İzmir temsilcileri Altay ve Karşıyaka, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunuyor. İki ekip arasında ligin 30. haftasında yarın İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Bu müsabaka öncesinde topladığı 54 puanla lider Gümüşhanespor'un 2 puan gerisinde yer alan Altay, normal sezonu en üst sırada tamamlayıp doğrudan adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırma peşinde. Bu sene ekonomik sıkıntılar yaşayan Karşıyaka ise hafta sonu alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Ligde 6 ceza puanı bulunan Karşıyaka, 30. haftaya 18 puanla 17. sırada girdi. Yeşil-kırmızılı ekibin, Altay karşısında kaybetmesi ve 15. durumdaki Fethiyespor'un kazanması halinde bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

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