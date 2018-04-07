Mahalle basan şehir eşkıyaları tutuklandı

Hayvanlarının Bergama Çobanlar Mahallesi'nde oturan kişilerce çalındığını iddia eden Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ne bağlı Kurucaoluk Mahallesi'nden 12 kişi, Çobanlar Mahallesi'ne gelerek aralarında kadınların da bulunduğu mahalle sakinlerinin el ve ayaklarını bağlayıp balta sapı, silah ve kesici aletler ile darp etti. İddialara göre silahlı grubun daha sonra Çobanlar Mahallesi'nde silahları ile dolaşması mahalle sakinlerine korku salarken, anne ve babası saldırgan grup tarafından el ve ayakları bağlanarak dövülen küçük bir çocuk Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

?Yapılan yardım çağrısı üzerine Çobanlar Mahallesi'ne gelen jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümesini engelledi. Jandarma ekipleri, mahalle basan şehir eşkıyalarını gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne götürülen 12 zanlı ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i serbest kalırken, S.H, E.C, M.C, İ.G, S.G, H.S. ve H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.