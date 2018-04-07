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Yorgancılar: Hız kesmeden devam edeceğiz

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Yorgancılar: Hız kesmeden devam edeceğiz

EGE Bölgesi Sanayi Odası üyeleri, 2018-2022 döneminde ve 'nin sanayisini şekillendirecek kadroları seçmek için sandık başına giderek, Avrupa Birliği normlarına göre hazırlanan ve Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi'ne göre oluşturulan meslek komitelerini ve bu komiteleri mecliste temsil edecek üyelerini belirledi. Kültürpark 3 Nolu Hol'de gerçekleşen seçimleri değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'ye örnek olacak düzeyde ahenkli bir atmosfer ve uyum içinde bir seçim gerçekleştirdiklerine ifade etti. Yorgancılar, "Ulu Önder 'ün 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak' sözünün yol göstericiliğinde gerek Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm, gerekse diğer alanlardaki çalışmalarımıza mükemmeliyetçi yaklaşım ve üyelerimizin değerli katkılarıyla hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

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Yorgancılar: Hız kesmeden devam edeceğiz
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