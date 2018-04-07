Yorgancılar: Hız kesmeden devam edeceğiz

EGE Bölgesi Sanayi Odası üyeleri, 2018-2022 döneminde İzmir ve Türkiye'nin sanayisini şekillendirecek kadroları seçmek için sandık başına giderek, Avrupa Birliği normlarına göre hazırlanan ve TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi'ne göre oluşturulan meslek komitelerini ve bu komiteleri mecliste temsil edecek üyelerini belirledi. Kültürpark 3 Nolu Hol'de gerçekleşen seçimleri değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'ye örnek olacak düzeyde ahenkli bir atmosfer ve uyum içinde bir seçim gerçekleştirdiklerine ifade etti. Yorgancılar, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak' sözünün yol göstericiliğinde gerek Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm, gerekse diğer alanlardaki çalışmalarımıza mükemmeliyetçi yaklaşım ve üyelerimizin değerli katkılarıyla hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

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