İZMİR
'İN Konak ilçesinde, bir bisiklete 4 kişi binen çocuklar, hem kendileri hem de trafikteki araçlar için tehlike yarattı. Cumhuriyet Bulvarı'nda bir bisiklete dört kişi binen çocuklar, Konak'tan Alsancak yönüne doğru ilerledi. Tek bisikletteki 4 çocuğu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Zaman zaman dengesi kaybolan bisikletteki çocuklar, hem kendileri hem de trafikteki taşıtlar için tehlike oluşturdu. Aman çocuklar! Erdoğan sevgisi Türkçe öğrett i Necati A. Doğan Sakarya Munir Ahmet Hüseyin Rasi