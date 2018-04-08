Bu derbi kaçmaz

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Lig'de zirve hesabı Altay ile kümede kalmak için çabalayan Karşıyaka, bugün derbide karşılaşacak. İzmir
Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Bu müsabaka öncesinde topladığı 54 puanla lider Gümüşhanespor'un 2 puan gerisinde yer alan Altay, normal sezonu en üst sırada tamamlayıp doğrudan adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırma peşinde. Bu sene ekonomik sıkıntılar yaşayan Karşıyaka ise hafta sonu alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Ligde 6 ceza puanı bulunan KSK, 30. haftaya 17. sırada girdi. Yeşil-kırmızılı ekibin, Altay karşısında kaybetmesi ve 15. durumdaki Fethiyespor'un kazanması halinde bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.