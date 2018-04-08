Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bu derbi kaçmaz

Bu derbi kaçmaz

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Bu derbi kaçmaz
2. Lig'de zirve hesabı Altay ile kümede kalmak için çabalayan Karşıyaka, bugün derbide karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Bu müsabaka öncesinde topladığı 54 puanla lider Gümüşhanespor'un 2 puan gerisinde yer alan Altay, normal sezonu en üst sırada tamamlayıp doğrudan adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırma peşinde. Bu sene ekonomik sıkıntılar yaşayan Karşıyaka ise hafta sonu alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Ligde 6 ceza puanı bulunan KSK, 30. haftaya 17. sırada girdi. Yeşil-kırmızılı ekibin, Altay karşısında kaybetmesi ve 15. durumdaki Fethiyespor'un kazanması halinde bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu derbi kaçmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN