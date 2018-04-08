Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Erdoğan sevgisi Türkçe öğrett i

Erdoğan sevgisi Türkçe öğrett i

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Erdoğan sevgisi Türkçe öğrett i
Cumhurbaşkanı 'a sevgisinden dolayı Yemen'de Türk Dili ve Eğitimi Bölümü'nü tercih eden Munir Ahmet Hüseyin Rasi, okulunun Husiler tarafından kapatılmasının ardından yarım kalan eğitim hayatını Türkiye'de sürdürüyor. Rasi, "Türkiye hep mazlumlara ve unutulan insanlara, milletlere destek oldu, olmaya da devam ediyor. Ben onun için Türkçeyi tercih ettim. Erdoğan ile ilgili ne desem onun hakkını veremem çünkü sadece unutulan Arap değil, Afrika ülkeleri de destek veriyor. Türkiye böyle bir lidere sahip olduğu için gerçekten çok şanslı bir ülke" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan sevgisi Türkçe öğrett i
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN