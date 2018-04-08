Erdoğan sevgisi Türkçe öğrett i

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sevgisinden dolayı Yemen'de Türk Dili ve Eğitimi Bölümü'nü tercih eden Munir Ahmet Hüseyin Rasi, okulunun Husiler tarafından kapatılmasının ardından yarım kalan eğitim hayatını Türkiye'de sürdürüyor. Rasi, "Türkiye hep mazlumlara ve unutulan insanlara, milletlere destek oldu, olmaya da devam ediyor. Ben onun için Türkçeyi tercih ettim. Erdoğan ile ilgili ne desem onun hakkını veremem çünkü sadece unutulan Arap değil, Afrika ülkeleri de destek veriyor. Türkiye böyle bir lidere sahip olduğu için gerçekten çok şanslı bir ülke" dedi.