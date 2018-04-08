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Hırdavat dükkanı küle döndü: 1 ölü

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Hırdavat dükkanı küle döndü: 1 ölü
İZMİR'İN Çiğli İlçesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Dere Caddesi'nde bulunan bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar olayı fark ederek itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dükkanda yaşadığı öğrenilen ve alevlerden korunmak için iş yerinin lavabosuna kaçan Güngör Kıran (44) dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince öldüğünü belirlenen Kıran'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Hırdavat dükkanı küle döndü: 1 ölü
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