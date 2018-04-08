İzmir çıkarması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir
'deki bazı spor tesislerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Halkapınar'daki Atatürk Stadı yanında bulunan cimnastik salonuna giden Bak, burada aralarında Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in de bulunduğu sporcularla bir araya geldi. Bakan Bak, daha sonra yapımı tamamlanan ve Türkiye Atletizm Federasyonuna devredilen 200 kişilik sporcu kamp eğitim merkezini gezdi. Seha Aksoy Atletizm Pisti ve Atatürk Stadı'ndaki güreş salonunda da incelemelerde bulunan Bak, buradaki sporcularla bir süre sohbet etti. Spor salonu ve ofisleri gezen Bak, merkezi beğendiğini ifade etti. STAT ZİRVESİ
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bakan Bak ile imar planı yeniden davalık olan Karşıyaka Stadı'nı görüştüklerini söyledi. Büyükkarcı, "Bakanımız stadımızın inşaatı konusundaki kararlılıklarını tekrarlayıp her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Karşıyaka halkından stat için biraz daha destek beklediklerini dile getirdi. Stadın yanında projesini 3 yıl önce çizdirdiğimiz 10 bin kişilik yeni salon konusundaki taleplerimizi ilettim. Çiğli'de belirlenen arazi konusunda son karar çıkacak, projenin hızlandırılmasının talimatını verecek" dedi.