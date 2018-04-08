Taşımacılar tek vücut

İzmir
Toplu Taşımacılar Derneği (İZTAD), Ege Turizm Taşımacıları Derneği (EGETURDER) ve Ege Bölgesi Otobüs İşletmecileri Derneği (EBOD) üyeleri, 44. Yolcu Taşıma Grubu olarak İZTO seçimleri öncesi düzenlenen dayanışma yemeğinde buluştu. İZTAD, EGETURDER VE EDOB üç grubun yer aldığı 44. Yolcu Taşıma Grubu olarak sektörü daha iyi temsil edeceklerine inandığını söyleyen EGETURDER Başkanı İsmail Cirit, "Taşımacılık sektörü özellikle 2000 yılından sonra çok büyük bir sektör haline geldi. Bu süreçte pek çok kanun ve yönetmelik çıktı. Bizim amacımız yerel yönetimler ve ilgili bakanlıklarla iletişime bu kanun yönetmeliklerin sektörümüzün önünü açacak şekilde düzenlemesini sağlamak. Bunun için önce kendi bizler kendi aramızda fikir birliğine varmalıyız" dedi. SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIYACAĞIZ
Salonu dolduran arkadaşlarına seslenen Cirit, 9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak İzmir Ticaret Odası seçimlerinde meclis ve komite üyeliğine aday olan temsilcilerine destek olmalarını istedi. Cirit, "Oy kullanma kutsal sir görevdir. Bu görevinizi mutlaka yerine getirin. Bize destek olun ki; sektörümüzü daha iyi yerlere taşıyabilme adına İzmir Ticaret Odası'nda daha etkin olalım" diye konuştu. İZTAD Başkanı Özer Bür ve İsmail Cirit ile birlikte Meclis Üyeliği için aday olan Coşkun Altın da, yaşadıkları sorunların çözümü ve sektörü daha ileriye taşımak için birlikte hareket etmenin şart olduğunu ifade etti. Seçimler öncesi düzenlenen bu önemli bulaşmaya katılan Lojistik sektörünün duayen isimleri; Koç Ali Al ile Ali Haydar Erdem de 44. Yolcu Taşıma Grubu'na destek verdi. Al ve Erdem, "İzmirliler birlik olduğu takdirde üstesinden gelemeyeceği şey yoktur" dedi.