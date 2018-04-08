Tek tıkla dolandırıldı

İzmir
'de devlet memuru olan bir çocuk babası Necati A, dolandırıcıların internet banka işlemi yapmak amacıyla gereken SMS şifresini ele geçirmek için kullandığı phishing (Olta) saldırısı kurbanı oldu. 38 yaşındaki Necati A'nın cep telefonuna "İnternet bankacılığına giriş yapan ilk 500 kişiye 200 TL paraf puan" şeklindeki mesaj geldi. Mesajdaki linke tıklayan Necati A. cep telefonundan maaş hesabının olduğu bankanın internet sitesi sanarak giriş yaptı. Daha sonra 'kampanyaya kaydınız alınmıştır' mesajı alan Necati A. çıkış yaptı. 15 dakika sonra bankadan doğrulama mesajı gelmesi üzerine müşteri hizmetlerini arayan Necati A, hesabından Burak Diriğ adına İstanbul'daki hesaba 3 bin 500 lira havale yapıldığını fark etti. Ayrıca Akın Orkun Akbulut adına 2 bin 480 lira EFT yapıldığını gördü. Toplam 5 bin 480 lira parasını dolandırıcılara kaptıran Necati A, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve polis merkezine giderek kendisini dolandıran şahıslardan ve gerekli güvenlik önlemlerini almaması sebebiyle hesabının olduğu bankadan şikayetçi oldu. Benzer dolandırıcılık olaylarının son günlerde artığına dikkat çeken Necati A, "Maaş hesabımın olduğu bankanın adı kullanarak cep telefonuma mesaj gönderdiler. Ben de mesajdaki linke tıklayınca internet bankacılığına giriş yaptığımı düşünüp şifremle giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra dolandırıcılar şifremi çaldılar. Bankanın da burada güvenlik önlemlerini almaması nedeniyle bu olay yaşandı. Kimse bankadan geldiğini düşündüğü linklere tıklamasın. Başkaları da aynı şekilde mağdur edilmesin. Bankaya da paramın iade edilmesi için başvuruda bulundum. Ayrıca savcılığa ve karakola giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.