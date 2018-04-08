Terör mağdurları okumak istiyor

Suriye'nin El Bab
kentinde yaşarken DEAŞ'lı teröristlerin roketli saldırısında anne ve babaları ölen üç kız kardeşten birisi bacağını kaybetti, diğerinin belinden aşağısı felç kaldı, en büyük kardeş ise şarapnel parçalarıyla yaralandı. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türk askerinin kurtardığı Nur (10), Şehed (9) ve Cinan İbrahim (7), kardeşler Türkiye'de hayata tutundu. Nur'u sol bacağına protez bacak takıldı. Şehed yaralarını sardı, en küçükleri Cinan'ın ise belinden aşağısı felç kaldı. Halen tedavileri evlerinde ve fizik tedavi merkezinde süren kız kardeşlerin en büyük isteği ise okumak. Torunları içini mücadele eden, onların tedavileri için her gün hastaneye giden dedeleri Abdülkadir İbrahim (65), küçük kızların yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu. Oğlunu ve gelinini kaybetmenin acısını yaşadığını, torunlarının sağlık durumlarının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Abdülkadir İbrahim, "Geçimimizi yardımlarla sağlıyoruz. Ben hem torunlarıma baktığım, hem de yaşlı olduğum için çalışamıyorum. Güçlükle geçimimizi sağlıyoruz. Kendim içini bir şey istemiyorum ama torunlarıma en azından bir yardım bağlansa, benim de gözüm arkada kalmayacak. Onların büyüyüp okuduktan sonra Türkiye'de önemli mesleklere sahip olmalarını çok istiyorum" dedi.