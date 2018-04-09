Aydın’da polisler kan bağışında bulundu

Aydın Polisevi'nde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde konuşan Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, "Teşkilat mensubu arkadaşlar can siperhane uğraşları neticesinde kimimiz kanıyla bayrağı sembolize eden şehitlik mertebesine ulaşan arkadaşlarımız, kimi de herhangi bir uzvunu kaybederek, gazi ünvanını alan arkadaşlarımız, bunlar bizim öncülerimiz ve izinden takip ettiğimiz, rahmetle ve şükranla andığımız arkadaşlarımızdır.

Tabi bu cansiperhane uğraşlardan bir tanesi de Atatürk'ün ifadesinde olduğu gibi "Millete efendilik etmek yoktur, bu millete hadimlik etmek vardır. Bu millete hizmet eden milletin efendisi olur" sözünde de ifade edildiği gibi biz Kızılayımızın bu millete hizmet noktasında yaptığı kutsal vazifelerden bir tanesine ortaklık etmek ve bu ortaklığı gönüllü olarak yapmaktır. 173.kuruluş yıldönümü münasebetiyle müşterek böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin milletimize ve Aydın polisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Aydın Kızılay Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ise, "Biz periyodik olarak müdürümüzün önderliğinde emniyet teşkilatımızın kan bağışına olan ilgisini biliyoruz. Bunu yılda iki defa yapıyoruz. Kanın kime ne zaman ihtiyacı olduğu belli değildir. Ülkemizde hem hastalarımıza hem de diğer olaylarda kan ihtiyacımız oluyor. Biz emniyet teşkilatımızın bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

