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Balonla beyaz cennet turu

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Balonla beyaz cennet turu

Dünyaca ünlü beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle yabancı leri cezbeden Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale, her yıl yüz binlerce turist ağırlıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'ye gelen turistler, kar beyazını andıran travertenlere olan hayranlıklarını gizleyemiyor. Turistler, son dönemde artan sıcak hava balonu turlarına da büyük ilgi gösteriyor. Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek ve Pamukkale'nin eşsiz manzarasını havadan görmek isteyen yabancı turistler, adeta birbiriyle yarışıyor.

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Balonla beyaz cennet turu
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