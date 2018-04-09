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'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10'ncusu düzenlenen ve ’nde sahne alan ünlü sanatçı konser alanını dolduran binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:24
Dastar ve Kuzugöbeği Festivali’nde Koray Avcı rüzgarı

Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahalle Meydanı'nda düzenlenen festivalin son gününde ünlü sanatçı sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Avcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Avcı sarkıllarının yanı sıra anlattığı hikayelerle de izleyenleri kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi. Yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Avcı vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı. Sanatçının seslendirdiği şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.

Avcı, üniversiteyi 'da okuduğunu ve Fethiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Festival kapsamında konser için kendisini davet eden Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan Avcı'ya teşekkür etti. Konserin ardından muhtar Avcı'ya çiçek verdi.

10. ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, Koray Avcı konseriyle sona erdi.

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Dastar ve Kuzugöbeği Festivali’nde Koray Avcı rüzgarı
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