Diva yatırımlarıyla büyüyor

Diva İnşaat İzmir'deki yatırımları ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 yıldır Bornova ve Bayraklı bölgesinde yatırımlarını gerçekleştiren Diva İnşaat'ın son projesi Goldiva Family ile 250 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Diva İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Terzi, "Goldiva Familya, bünyesinde 329 daire, 15 cadde dükkan ve 1 restaurant katı bulunan bir kısmını park alanlarının oluşturduğu yaklaşık 28 bin metrekarelik alanda kurulu, site içerisinde 12 bin 800 metrekarelik büyüklüğe sahip sosyal alanları ile bulunduğu bölgede ilk olma özelliği taşıyor" dedi

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