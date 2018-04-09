Ekol Sanat Devrim Erbil’i ağırlıyor

Çağdaş Türk Resim Sanatı'na özgün tarzıyla imzasını atan, Türk resminin yaşayan en önemli ressamlarından Devlet Sanatçısı Profesör Devrim Erbil, "Bir Kenti Düşlemek" adını verdiği sergisiyle 3. kez Ekol Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanatın ne kadar konuşulursa o kadar var olan bir olgu olduğunu belirten Devrim Erbil, "Hem sanatçı hem de eğitimci olarak tüm Türkiye'de yapılan çalışmaları kendime dert edindim. Türkiye'de eğitimciler, sanatçılar, galeriler ve sanat eğitimleri artmalı. Sanat kentin her yerine yayılmalıdır. Sanatın yaygınlaşması için çok daha farklı girişimler yapılması gerekir" dedi. Ekol Hastanesi ve Ekol Sanat Galerisi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz "Türk Resim Sanatının yaşayan en önemli ressamlarından biri olan Devlet Sanatçısı Profesör Devrim Erbil'i 3. kez sanat galerimizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Sergi 8 Mayıs Salı gününe kadar Ekol Sanat Galerisi'nde izlenebilecek" dedi. Erbil'in 40 eserden oluşan sergisi 8 Mayıs'a kadar Ekol Sanat Galerisi'nde izlenebilecek.

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