Eylül ölüme kafa tutuyor

Denizli'de Arzu ve Özgür Eyiden çiftinin ilk bebeği Eylül, 35 günlük olunca nefes alamadığı ve beslenemediği için hastaneye kaldırıldı. Kalbin sürekli büyüyüp genişlediği, genetik ve kronik bir kalp hastalığı olan "Dilate Kardiyomiyopati" teşhisi konan bebek, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül'ün yaşamak için tek çaresinin "kalp nakli" olduğunu öğrenen aile, Denizli'deki evlerine döndü. Sağlık kontrolü süren bebek, 19 aylık olunca durumu ağırlaştı, yeniden Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde solunum cihazına bağlandı. Kızının kalbinin 17 yaşındaki bir gencin kalbiyle aynı büyüklüğe eriştiğini belirten anne Arzu Eyiden, "Kızım kalp nakli olsun yeter ki... Biz de diğer anne ve çocukların yaşadığı gibi bir hayat kurarız, yeter ki yaşasın, kalbi atsın. Herkes, organ bağışına karşı duyarlı olsun" dedi.

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