Foça’da 108 kaçak ve 5 insan taciri yakalandı

İzmir'de Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gece şüpheli 3 aracı durdurdu. Araçlarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 64 Suriye uyruklu göçmen olduğu belirlendi. Ayrıca, organizatör olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı İsmail K. ve Adnan G. ile Suriye uyruklu Halid E.Ş. gözaltına alındı. Öte yandan aynı saatlerde durdurulan başka bir minibüste ise 44 kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığı öğrenilirken organizatör oldukları değerlendirilen Türk vatandaşları K.K. ve M.S.G. gözaltına alındı. 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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