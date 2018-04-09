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Foça’da 108 kaçak ve 5 insan taciri yakalandı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Foça’da 108 kaçak ve 5 insan taciri yakalandı

'de Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gece şüpheli 3 aracı durdurdu. Araçlarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 64 uyruklu olduğu belirlendi. Ayrıca, organizatör olduğu değerlendirilen vatandaşı İsmail K. ve Adnan G. ile Suriye uyruklu Halid E.Ş. gözaltına alındı. Öte yandan aynı saatlerde durdurulan başka bir minibüste ise 44 kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Göçmenlerin 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığı öğrenilirken organizatör oldukları değerlendirilen Türk vatandaşları K.K. ve M.S.G. gözaltına alındı. 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Foça’da 108 kaçak ve 5 insan taciri yakalandı
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