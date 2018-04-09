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Göz-Göz büyük düşüş yaşıyor

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Göz-Göz büyük düşüş yaşıyor

SPOR 'de Beşiktaş'a deplasmanda 5-1 yenilerek son yılların en farklı mağlubiyetini alan , Avrupa Ligi'ne katılma yolunda ağır bir yara aldı. Bu sezonun ikinci yarısında düşüşe geçen sarı-kırmızılılar, spor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un 5 puan gerisinde kalırken, Kayseri ve Demir Grup Sivasspor'u da geçemedi. Bitime 6 hafta kala 10'uncu yenilgisini alan Göztepe, son 3 haftayı galibiyet alamadan tamamladı. Göztepe'nin bu yenilgiyle birlikte deplasman karnesi de iyice zayıfladı.

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Göz-Göz büyük düşüş yaşıyor
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