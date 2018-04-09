İstasyonun girişini yapmayı unuttular

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapbozlarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıl kent girişlerini güzelleştirme projesi adı altında Alsancak Liman Viyadükleri'nin altını önce yeşillendirip sonra da ray döşeme çalışması nedeniyle deyim yerindeyse adeta yerle bir eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine aynı bölgede ikinci bir skandala imza attı. Geçtiğimiz haftalarda yolculu deneme seferlerine başlayan Konak Tramvay Projesi kapsamında Alsancak Liman Viyadükleri'nin altındaki yeşil alanda Havagazı İstasyonu inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi, istasyon inşaatı sırasında var olan yeşil alan düzenlemesini hesaba katmayınca ortaya görenlere 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir uygulama ortaya çıktı. Havagazı İstasyonu yapılırken tramvaya binecek yolcuları hesaba katmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, istasyon girişini unuttu. Durum böyle olunca ortaya tirajikomik görüntüler çıktı. Benzeri ancak Karadeniz fıkralarında görülebilecek uygulama söz konusu istasyondan tramvaya binmek isteyen vatandaşlara 'Bu nasıl uygulama?' dedirtti. Tramvaya binişte turnikelerin bulunduğu istasyon girişine ulaşabilmek için yine Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen çiçek ve bitkilere basmamak için adeta cambazlık yapmak zorunda bırakılan İzmirliler sosyal medya üzerinden Büyükşehir ile dalga geçti. Büyükşehir'in plansız programsız yaptığı düzenlemeler nedeniyle kamu kaynaklarının yapboz kurbanı olduğunu belirten vatandaşlar "İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bir sürü mimar, mühendis çalışıyor. Hiçbiri buradaki çarpıklığı görmüyor mu?" diyerek yaşananlara isyan etti.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU



KAMRAN SÜRER: Akıl, mantık yok anladık, ama bunu nasıl becerebildin, ciddi marifet... denilince utanma, çekinmede yok. Tam tersine başarılı iş yaptım diye övüneneler bir alem, onlara Toz kondurmayıp savunan yalakalar başka bir alem. Bunlar resmen kamuya zarar vermektir, israftır, suçtur. Akıla, mantığa sığmayan bu işlerle nasıl utanmadan övünüyorlar...

ZEKERİYA YÜCE: Yeşilliklere basarak ilerliyorum. Engelli ve yaşlılar nasıl geçecek?

GABY MICALEFF: Gülsem mi ağlasam mı?

AYLA ALKAN: Bunları yapan ya da yaptıran Aziz değil Ankara'dan atama torpilli Buğra Gökçe..Aziz bunlarla ilgilenmez, daha doğrusu anlamaz, baksa görmez.

BARIŞ AYKAN: Bu işin çivisi çıkmış.

İZMİR FARKI KALİ- TESİ: Durağın ismi de yerinde olmuş. HAVAGAZI