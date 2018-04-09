Lebip Timor: Hak eden kazandı

Erken yediği golle yenik duruma düşmesine rağmen özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla maçı hak eden taraftı Karşıyaka. Sahadaki ve tribünlerdeki dostluğun ön plana çıktığı, ama futbol kalitesinin yerlerde sürüklendiği ilk yarının aksine müthiş bir ikinci yarı oynadı Karşıyaka. Kaybedecek hiç bir şeyi olmayan yeşilkırmızılılar belki de sezonun en iyi oyunuyla ve attığı 2 golle derbiyi taçlandırdı. Altay ise, favori olarak çıktığı maçta teknik arıza yaşadı. İsmet Taşdemir'in değişikliklerde geç kalması ve dalga dalga gelen Karşıyaka ataklarına önlem alamaması akıllarda kalırken Cihat Arslan ise, ikinci yarıda yaptığı Mahmut hamlesiyle giden maçı geri çevirmesini bildi.

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