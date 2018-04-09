Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Lebip Timor: Hak eden kazandı

Lebip Timor: Hak eden kazandı

Giriş Tarihi: 9.4.2018

Erken yediği golle yenik duruma düşmesine rağmen özellikle daki oyunuyla maçı hak eden taraftı Karşıyaka. Sahadaki ve tribünlerdeki dostluğun ön plana çıktığı, ama futbol kalitesinin yerlerde sürüklendiği ilk yarının aksine müthiş bir ikinci yarı oynadı Karşıyaka. Kaybedecek hiç bir şeyi olmayan yeşilkırmızılılar belki de sezonun en iyi oyunuyla ve attığı 2 golle derbiyi taçlandırdı. Altay ise, favori olarak çıktığı maçta teknik arıza yaşadı. İsmet Taşdemir'in değişikliklerde geç kalması ve dalga dalga gelen Karşıyaka ataklarına önlem alamaması akıllarda kalırken Cihat Arslan ise, ikinci yarıda yaptığı Mahmut hamlesiyle giden maçı geri çevirmesini bildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lebip Timor: Hak eden kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN