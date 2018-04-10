Alaşehir Çayı’nda seferberlik

Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Manisa
'da yürüttüğü faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından üzümün başkenti Alaşehir'de taşkın koruma çalışmaları hızla sürdürülüyor. 50 bin dekar zirai araziyi muhtemel taşkın zararlarına karşı korumak için harekete geçen Bakanlık, şu ana kadar Alaşehir Çayı'ndaki 11 kilometrelik hattı temizledi. 11 kilometrelik alandan 264 bin 200 metreküp rüsubat çıkarıldı. Bu sayede dünyaca ünlü "Sultaniye" üzümlerinin yetiştiği Alaşehir ve Sarıgöllü üreticilerin korkulu rüyası da sona ermeye başladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "54 bin 450 metrelik hattın 11 bin metresini temizledik. Geriye kalan hattı da en kısa sürede temizleyerek çiftçilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.