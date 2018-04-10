Aybal’dan orman yangını uyarısı

Manisa
'da
son 30 yıl içinde orman yangınlarında toplam 10 bin hektar alan zarar görürken, yine aynı dönem içinde toplam 105 bin hektar alan ağaçlandırıldı. Yanan alanları yılı içinde hemen ağaçlandırdıklarını belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, "Yanan alanları hemen ağaçlandırsak da buraların orman formuna girmesi için en az 30 yıl geçmesi gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız 2018 yılı yaz aylarında ormanlarımız konusunda çok daha fazla duyarlı olmaları, kendilerine gösterilen mesire piknik alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, tarla bahçe temizlikleri için kesinlikle ateş yakmamalarını istiyoruz. Gördükleri en ufak bir dumanı da ücretsiz ALO 112 ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz" dedi.