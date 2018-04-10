Aydın’da vatandaşlar baharın tadını çıkarıyor

Aydın'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile bahar ayının tadını çıkaran vatandaşlar sıcak havanın keyfini sürüyor. Aydın'da yeşil alanlar ve parklar insanları ağırlarken, çarşılardaki kalabalık ta göze çarpıyor. Sokağa çıkan vatandaşların bazıları sıcak havanın keyfini çıkarırken, kimi vatandaşlarda yeşil alanlardaki ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih ediyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da dünden itibaren etkisini gösteren sıcak havanın önümüzdeki günlerde giderek etkisini göstermesi beklenirken, sıcaklıkların önümüzdeki Cuma gününe kadar 32 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

