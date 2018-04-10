Ayvalıklı gençler son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir
'in Ayvalık İlçesi'nde geçtiğimiz akşam saatlerinde Sefa Çamlık Mahallesi Çamlık Koyu mevkiinde meydana gelen kazada 18 yaşındaki Gözde Çam yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı araç yol kenarındaki elektrik trafosu bulunan beton direğe çarptı. Sürücü Gözde Çam ve araçta bulunan 19 yaşındaki Alper Yavaş ve 22 yaşındaki Mert Artur hayatını kaybetti. Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan aile ve yakınları tarafından alınan Gözde Çam'ın cenazesi Saatli Camii, İbrahim Alper Yavaş'ın cenazesi Sarımsaklı Yunus Emre Camii, Mert Artur'un cenazesi ise Şehitler Camii avlusuna getirildi. KONVOY YAPTILAR
Baba Yıldıray ve anne Gamze Çam, baba Enver ve anne Serpil Yavaş ile baba İbrahim ve anne Tülin Artur çocuklarının tabutlarına sarılarak bir süre ağladı. Çam'ın tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi konuldu. Cenazelere ölenlerin okul arkadaşları da katıldı. Daha sonra öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 gencin cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Gözde Çam'ın cenazesinin bulunduğu cenaze aracının ardından bir grup motosikletlinin konvoy yaptığı gözlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 gencin cenazesi Ayvalık Şehir Mezarlığı'na defnedildi.