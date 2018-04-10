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Bucaspor ateş hattına geriledi

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Bucaspor ateş hattına geriledi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardaki en önemli rakibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a deplasmanda 6-2 gibi şok bir skorla yenilen Bucaspor, bu sezon ilk kez düşme potasına geriledi. Son haftalarda büyük düşüşe geçen sarı-lacivertliler son 5 haftayı galibiyet alamadan tamamlarken, Bodrum karşısında darmadağın oldu. Yaşadığı maddi kriz yüzünden devre arasında birçok as oyuncusunu kaybeden Fırtına, bitime 4 hafta kala 28 puanda kalarak 16. sıraya düştü. Bodrum deplasmanına giden yüzlerce taraftar karşılaşma sonunda isyan bayrağını açtı. Stada giren futbolseverler yönetime büyük tepki gösterirken, biletsiz olup da Bodrum'a gelen taraftarlar da dışarıda olay çıkardı. Bir Bucalı ise sahaya girmeye çalıştı.
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Bucaspor ateş hattına geriledi
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