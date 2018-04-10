Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ege’de 3 ayda 4 bin 214 kaçak göçmen yakalandı

Ege’de 3 ayda 4 bin 214 kaçak göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Ege’de 3 ayda 4 bin 214 kaçak göçmen yakalandı
Ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışanların yasa dışı göç girişimleri, Komutanlığı unsurları ile emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları neticesinde önlenerek olası ölümlü kazaların da önüne geçiliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde bu yılın ocak ayında bin 634, şubat ayında bin 46, mart ayında ise bin 534 göçmenin kaçak geçişine izin vermedi. Ege'de yılın ilk 3 ayında 4 bin 214 göçmen yakalandı. Büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yakalanan göçmenler içerisinde özellikle sayılarının giderek arttığı gözlemlenen 232 Afgan yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ege’de 3 ayda 4 bin 214 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN