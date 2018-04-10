Ege’de 3 ayda 4 bin 214 kaçak göçmen yakalandı

Ülkelerindeki
iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışanların yasa dışı göç girişimleri, Sahil Güvenlik
Komutanlığı unsurları ile emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları neticesinde önlenerek olası ölümlü kazaların da önüne geçiliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde bu yılın ocak ayında bin 634, şubat ayında bin 46, mart ayında ise bin 534 göçmenin kaçak geçişine izin vermedi. Ege'de yılın ilk 3 ayında 4 bin 214 göçmen yakalandı. Büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yakalanan göçmenler içerisinde özellikle sayılarının giderek arttığı gözlemlenen 232 Afgan yer alıyor.