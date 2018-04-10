Ege’de huzur ortamı meyvelerini vermeye başladı

Çalışmaları inceleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Şeffaf ve yalın bir şekilde öğrencimiz, çalışanımız, akademik personelimiz, kentimiz, toplumumuz ve ülkemizle aramızda hiçbir duvar olmaması lazım" dedi.

Ege Üniversitesinde geçmiş yıllarda yaşanan tatsız olaylar nedeniyle alınan bazı güvenlik önlemlerinden biri de EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu çevresine tel çit yerleştirilmesi oldu. Kampüste huzur ve güven ortamının sağlanması meyvesini verdi ve EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın talimatıyla tel çitler kaldırılmaya başlandı.

Yabancı Diller Yüksekokulu çevresindeki çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Budak, "Geçmiş yıllarda kurulan ve okulumuzun izole olmasına neden olan tel çitleri kaldırıyoruz. Üniversiteye zaten yakışmayan bir durumdu, geçmiş yıllarda güvenlik nedeniyle konulmuş. Ama Ege Üniversitesi Rektörü olarak öğrenci ve öğretim üyesiyle aradaki duvarları kaldırdım. Okullarımızın çevresindeki tel çitleri de anlamsız buluyorum. Şeffaf ve yalın bir şekilde öğrencimiz, çalışanımız, akademik personelimiz, kentimiz, toplumumuz ve ülkemizle aramızda hiçbir duvar olmaması lazım. Bizim buna ihtiyacımız var. Bizim bu konuda özgüvenimiz var, birbirimize olan inancımız tam. Üniversitemizde artık huzur ve güven ortamı var. Buna gölge düşürecek tel çit gibi yapıları ortadan kaldırma taraftayız. Onun için de kampüsümüzün içindeki bu tür yapıları ortadan kaldıracağız. Allah'ın da izniyle Ege Üniversitesi'nin çok daha iyi yerlere geleceğini hem bölgeye hem de ülkeye üst düzey hizmet edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.