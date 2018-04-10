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trafiği kadın polislere emanet

Kadın trafik polisleri, kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. 2018’in ilk 3 ayında 25 bin aracı denetleyen kadın polislere en büyük desteği ise kadınlar veriyor

Giriş Tarihi: 10.4.2018
İzmir trafiği kadın polislere emanet
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde çalışan 38 kadın personelden, 20'si, trafik akışını düzenliyor, yol kontrolü yapıyor, sürücülerin kurallara uyması için çalışıyor. Denetleme hizmetlerinde çalışan kadın polis memurları, 2'şer kişilik ekipler halinde, İzmir'in trafiğini kontrol altında tutuyor. Kural tanımayan sürücülere göz açtırmayan kadın polisler, trafikte çok güzel tepkiler alıyor.

KENDİLERİ İSTEDİ
Kadın polislerin, trafikte vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla ekip hizmetlerinde görevlendirildiğini belirten İzmir Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürü Şamil Özsagulu, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yüzde 10'luk bölümünü kadın personelin oluşturuyor. 2018 yılının 3 ayında 25 bin araç sadece kadın personel tarafından denetlendi. Kadın polislerimiz alanda çalışmayı kendisi istedi" dedi. 6 yıldır trafikte görev alan 18 yıllık polis memuru Neşe Sağcan, "Agresif sürücülerimiz çok fazla. Ama bir kadın olarak bunların üstesinden gelebiliyoruz" dedi.
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İzmir trafiği kadın polislere emanet
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