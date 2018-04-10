Kalite ve konfor CaddeBostan’da Avcılar İnşaat, Bornova’daki CaddeBostan Projesi’yle kentin kimliğini değiştirecek. Konfor ve kaliteyi bir arada sunduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, “Önceliğimiz her zaman olduğu gibi mutlu insan” dedi

Giriş Tarihi: 10.4.2018