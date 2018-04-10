Kalite ve konfor CaddeBostan’da

Kurulduğu
günden itbaren İzmir
'e yeni bir kimlik kazandıran projeleri inşa eden Avcılar İnşaat, Bornova'da yükselen Avcılar CaddeBostan Projesi'ni tanıttı. 25 bin metrekare arsa üzerinde geliştirilen, oturum alanı 6 bin metrekare üzerinde yükselen, 202 adet konut, 3 adet ticari bölüm, büyüklükleri 70 ile 200 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1, 4+1, bahçe dubleksi daire seçenekleri bulunan proje aileleri hedefliyor. Şehrin içinde yoğun günlük hayatın stresini azaltmayı ve ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen Avcılar CaddeBostan projesi; bin 500 metrekare kapalı alan içinde açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, kickbox jimnastik salonu, toplantı salonu, masa tenisi, langırt salonu, mini futbol sahası, cep sineması, karaoke alanı, spa, hamam ve sauna alanları, kreş hizmetiyle fark yaratıyor. 2019 yılının haziran ayında konutların teslim edilmesi hedefleniyor. 29 yıldır hayal edilemeyeni inşa etiklerini belirten Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "İzmirlilerin değişen yaşam şartlarına ve ihtiyaçlarına göre tasarladığımız projelerimizle kalite ve konforu birlikte sunuyoruz. Bize duyulan güven ile bugüne kadar binlerce aileyi konut sahibi yaptık. Önceliğimiz hep insan, daha önemlisi mutlu insanlar oldu" dedi.