Ot Festivali’ne ziyaretçi akını

BUGÜN NELER OLDU

9. Alaçatı Ot Festivali sona erdi. 4 günlük festival süresi boyunca Alaçatı'yı 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık bin tur otobüsüyle Çeşme'ye gelenler, 4 gün boyunca ilçe merkezi ile Alaçatı Mahallesi'nin yanı sıra Çiftlik, Dalyan, Germiyan ve Ildır mahallerini gezdi. Festival dolayısıyla Çeşme'deki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kafe ve restoranlar da yaz sezonunun erken açılmasının mutluluğunu yaşadı. Festival alanında açılan stantlarda yoğun olarak alışveriş yapıldığı gözlenirken, özellikle yiyecek satılan stantlar, gün boyunca ikinci, üçüncü kez evlerde yapılan yemeklerle takviye edildi. Çok sayıda festival ziyaretçisi de yarışmaları keyifle izledi. Çeşme'nin önemli kavşaklarında yer alan led ekranlarda da yarışmalar naklen yayınlandı.