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Polis, 5 iş yerini soyan hırsızı kıskıvrak yakaladı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Polis, 5 iş yerini soyan hırsızı kıskıvrak yakaladı
il merkezinde bir hafta içinde 5 ayrı iş yerinde hırsızlık meydana geldi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bölgedeki iş yerlerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, titiz bir çalışmanın ardından 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli B.İ, adlı şahsı yakaladı. Zanlı B.İ'nin hırsızlıkları S.A. ile ortak yaptığını belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. S.A'nın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Polis, 5 iş yerini soyan hırsızı kıskıvrak yakaladı
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