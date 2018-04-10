Polis Haftasında şehit polisler unutulmadı

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Günay Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı. Törende, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Meydandaki törenin ardından bir açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Türk Polis Teşkilatı'nın temellerinin 10 Nisan 1845 tarihinde 'Karakol Nizamnamesi' adı altında atıldığını söyledi. İl Emniyet Müdürü Bilgiç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yılını gururlu ve onurlu bir şekilde kutladıklarını belirtip, "Bu zamana kadar önemli görevler ifa etmiş Polis Teşkilatımızın bundan sonrada vatanın bölünmez bütünlüğü, kamu güvenliğini sağlanması, insanların mal, ırz ve güvenliğinin korunması için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatımız kamu güvenliği açısından önemli bir birim. Bu teşkilatta görev yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti vermek gerçekten onurlu bir iş. Yaradanımızın bu işi yapma fırsatını bize müsaade ettiği için memnuniyet duyuyorum" dedi. Emniyet Müdürü Bilgiç etkinliğe katılan tüm meslektaşlarıyla tokalaşarak günlerini kutladı.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından emniyet teşkilatı Polis Şehitliğine geçerek şehit olan meslektaşları için dua etti.

