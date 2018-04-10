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Tarihi sinemayı yazı tahtasına çevirdiler

’ın bulunan atıl durumdaki tarihi nın duvarlarındaki çirkin yazılar öğrencilere kötü örnek oluşturuyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:50
Tarihi sinemayı yazı tahtasına çevirdiler

1950'li yıllarda inşa edilen, , gibi dönemin ünlülerini ağırlayan ve uzun süre lılara hizmet veren atıl vazıyette bulunan tarihi eski günlerini mumla ararken, duvarlarına yazılan çirkin yazılar tarihe tanıklık eden sinemaya gölge düşürüyor.

Son dönemde kimliği belirsiz kişiler tarafından sinemanın duvarlarına yazılan çirkin yazılar görüntü kirliliğine neden olurken, hemen yanındaki Yedieylül İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklara da kötü örnek teşkil ediyor. Mahallenin ortasında yer alan sinema bir dönem tinerci yuvası olurken, girişlerin kapatılması ile tinercilerin buraya girmesi engellenmişti. Geçtiğimiz yıllarda sinemanın kamulaştırılarak restore edilmesi beklentileri sonuç vermedi.
Mahalle sakinleri bir dönem ünlü isimleri ağırlayan tarihi taşdöner sinemasının yeniden restore edilerek vatandaşların hizmetine sunulmasını beklerken, duvardaki çirkin yazıların ise belediye ekipleri tarafından silinmesi gerektiğini ifade ettiler.

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Tarihi sinemayı yazı tahtasına çevirdiler
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