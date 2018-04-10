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Tarlasını süren çiftçi bacağını makinesine kaptırdı

’nın Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde tarlasını çapalayan çiftçi bacağını makinesine kaptırdı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 15:09
Tarlasını süren çiftçi bacağını tarım makinesine kaptırdı

Bacağı koparak ağır yaralanan çiftçi Celal Bayar Üniversitesi hava ambulansı ile sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kendi tarlasını sürmek için çalışmaya başlayan 74 yaşındaki Kasım Çimen çapa motorunu geriye taktığı sırada sol bacağını çapa motorunun bıçaklarına kaptırdı. Ayağındaki çizmenin de etkisiyle çapa motorunun bıçaklarına dolanan bacak diz kapağının altından koptu.

Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri bacağı kopan çiftçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Hastanesine kaldırdı. Bacağı koparak ağır yaralanan yaşlı adam Demirci Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından hava ambulansı ile Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adamın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Tarlasını süren çiftçi bacağını tarım makinesine kaptırdı
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