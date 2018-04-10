Üşüyen çocuktan etkilenip tezgah açtı

İzmir
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Balçova İlçesi'ne bağlı Eğitim Mahallesi'nde emlakçılık yapan 52 yaşındaki Çakır, yaklaşık 7 aydır her sabah saat 08.00'de iş yerini açtıktan sonra dükkanının önüne masa kurarak üzerine giyim eşyalarını seriyor. Çakır, masanın üzerine "ücretsizdir alabilirsiniz, getirebilirsiniz" yazılı tabelayı yerleştirip işinin başına dönüyor. Gün içinde birkaç kez masaları kontrol eden Çakır, akşam olunca masaları ve kalmışsa giyim eşyalarını ertesi gün yeniden sermek üzere iş yerine kaldırıyor. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ahmet Çakır, "Tezgah açma fikri yıllar önce dükkanımın önünde soğuktan titreyen bir çocuğu görünce aklıma geldi. Çocuğu giydirip gönderdikten sonra benzer durumdaki insanlar için de bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüm. Ertesi gün evden getirdiğim kıyafetleri tezgaha serdim. İhtiyaç sahipleri buradan alıyor. Sabahları kıyafetlerin bulunduğu tezgah dolu olunca mutlu oluyorum. Sergileyecek kıyafet olmazsa üzülüyorum. Çevremi arayıp 'kıyafet yok mu, varsa getirin' diyorum. İhtiyacı olan kişilerin almasını istiyorum. Çevre sakinleri de destek oluyor" dedi.