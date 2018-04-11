Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > ADÜ’de canlı cerrahi toplantısı gerçekleşti

ADÜ’de canlı cerrahi toplantısı gerçekleşti

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde gerçekleşen endoskopik cerrahi ameliyatı, öğretim üyeleri bloğu seminer salonuna canlı yayın sistemi olarak aktarıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:59
ADÜ’de canlı cerrahi toplantısı gerçekleşti

Başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyatın canlı cerrahi yayın izlenmesine Rektör Prof. Dr. , Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. , Başhekim Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Vahit Yıldız, Hastanemiz Başmüdürü Oktay Pahsa, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Öğretim Üyeleri ile diğer bölümlerden misafir Öğretim Üyeleri ve teknik ekip katıldı.

Kurulmuş olan sistem ile yapılacak bilimsel toplantılar ve eğitimlerde ameliyathaneden canlı yayın imkanı ve ses iletişimi sağlanmakta olup, derslikte bulun kişiler ameliyat odasındaki ekibe direkt sormak istediklerini sorabilecek ve interaktif bir eğitim/etkinlik mümkün olabilecek.

Sistem geliştirilip robotik cerrahi uygulaması da başladığında, uzak merkezlerden ameliyat yapabilme imkanının da mümkün olabileceğini aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin, "Bu sistemin kuruluşunda desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan'a, Rektör Yardımıcısı Prof.Dr. Recai Tunca'ya,Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ'a, Başhekimimiz Doç. Dr. Mücahit Kapçı'ya, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Öğretim Üyelerine, özellikle ameliyatı ekibiyle gerçekleştiren ve sistem kuruluşunda öncülük eden Dr. Öğretim Üyesi Meryem Kürek Eken'e, Hastane Müdürüne ve Teknik Ekibe teşekkür ederiz" dedi.

Canlı cerrahi uygulaması sonrasında Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, sistemin kongre merkezine ve dersliklere de aktarılabilmesi konusunda çalışmaların yapılması ve tamamlanmasıyla daha iyi eğitim imkanlarının sağlanabileceğini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ADÜ’de canlı cerrahi toplantısı gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN