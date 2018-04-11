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'da çini kursları her geçen gün yaygınlaşıyor

'nın ilçesi Göynükeren köyüne çini kursu açıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:51
Aslanapa'da çini kursları her geçen gün yaygınlaşıyor

Aslamapa Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Uzun zamandır açılması düşünülen Göynükören köyü çini kursu niyahet açılabildi. Kurumumuzdan önce alaylı, daha sonra ise mektepli olarak yetişen Kısmet Yılmaz hocamızla açmış olduğumuz çini kursumuz çalışmalarına başladı. Köy halkı tarafından çok olumlu tepkilerle karşılaşılanan kursumuza yoğun ilgi devam ediyor. Şuana kadar 11 kursiyer başladı. Kurum personellerimiz tarafından bugün Göynükören köyüne ziyaret gerçekleştirildi. Sıcak karşılamalarından dolayı Hocamız ve Kursiyerlerimize teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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Aslanapa'da çini kursları her geçen gün yaygınlaşıyor
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