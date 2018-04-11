Aslanapa'da çini kursları her geçen gün yaygınlaşıyor

Aslamapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Uzun zamandır açılması düşünülen Göynükören köyü çini kursu niyahet açılabildi. Kurumumuzdan önce alaylı, daha sonra ise mektepli olarak yetişen Kısmet Yılmaz hocamızla açmış olduğumuz çini kursumuz çalışmalarına başladı. Köy halkı tarafından çok olumlu tepkilerle karşılaşılanan kursumuza yoğun ilgi devam ediyor. Şuana kadar 11 kursiyer başladı. Kurum personellerimiz tarafından bugün Göynükören köyüne ziyaret gerçekleştirildi. Sıcak karşılamalarından dolayı Hocamız ve Kursiyerlerimize teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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