Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Büyükşehir Aydın’ı hamsiye doyurdu

Büyükşehir ’ı ye doyurdu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğinde pişirilen 1 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:42
Büyükşehir Aydın’ı hamsiye doyurdu

Atatürk Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kurulan çadırlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu te hazırlanan ekmek arası hamsileri kendi elleri ile dağıttı. Önümüzdeki yıllarda da sürekli hale getirilmesi planlanan hamsi etkinliği sonrası vatandaşlara şerbet dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak hamsi şenliği etkinliği düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Etkinliğimizde birçok Karadenizli vatandaşlarımız burada. Oldukça güzel geçiyor. Sürekli olarak her yıl bundan sonra bu etkinliğimiz Kent Meydanı'nda yapılacaktır. Tüm aydın halkına, Aydın'da yaşayan Karadenizlilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükşehir Aydın’ı hamsiye doyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN